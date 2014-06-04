В столице 8 июня стартует IV Всеукраинский фестиваль-конкурс «Пентикостия»

IV Всеукраинский фестиваль-конкурс «Пентикостия» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира и при поддержке Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

В этом году организаторы конкурса инициируют ряд благотворительных концертов духовной музыки. Собранные средства пойдут на помощь детям детского дома в г. Ворзель.

В рамках благотворительного проекта состоится ряд концертов с участием ведущих приходских коллективов Украины.

8 июня

• Спасо-Преображенский собор (Теремки-2) концерт Митрополичьего хора Спасо-Преображенского собора. Начало в 11.00

9 июня

• Свято-Троицкий храм (Троещина) концерт детской вокально-хоровой студии «Ангелочек». Начало в 12.00

• Трапезный храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Концерт Детско-молодежного хора Спасо-Преображенского кафедрального собора (г. Винница). Начало в 13.00

• Заключительный гала-концерт. Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал» (ул. Лаврская, 10-12). Закрытие Всеукраинского фестиваля-конкурса приходских коллективов «Пентикостия» и итоги благотворительного проекта. Специальный гость - Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Начало в 19.00

К участию приглашаются певческие коллективы приходов и воскресных школ Украины.

Подробная информация по тел. (+38) 067 738 40 83, (+38) 050 417 67 47, (+38) 093 235 28 82, (+38) 097 878 02 44.