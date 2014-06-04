В Киеве в Зверинецком монастыре каждый вторник будет молебен "об обращении заблудших в веру Православную"
12:47, 04 июня 2014Православие
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В Киеве с 3 июня, каждый вторник, в 19.00 в Зверинецком монастыре будет проходить молебен об обращении заблудших в веру Православную, чтимый во Всеукраинском Апологетическом центре во имя Святителя Иоанна Златоустаго. После молебна будут проходить апологетические беседы. Постоянный ведущий встреч – иеромонах Хризостом.
Адрес: Киев, ул. Мичурина, 22. ст. м. Дружбы народов, Зверинецкий монастырь.
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