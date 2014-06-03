Местоблюститель УПЦ поздравил новоизбранного Киевского городского голову Виталия Кличко

НОВОИЗБРАННОМУ КИЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ

КЛИЧКО В.В.

Уважаемый Виталий Владимирович!

Примите мои искренние поздравления с избранием Вас на должность Киевского городского председателя.

Доверие, высказанное Вам киевлянами, возлагает на Вас огромную ответственность за судьбу столицы нашего государства. Все с надеждой ждут от Вас взвешенных шагов и мудрых решений в деле наведения порядка в городе и направлении его к полноценной жизни. Зная Вашу искреннюю любовь к златоверхому Киеву, надеюсь, что с Божьей помощью Вы приложите все усилия для сохранения его неповторимого духовного и культурного лица.

Вместе с тем, выражаю искреннюю надежду на сохранение и развитие традиционно плодотворного сотрудничества между городским руководством Киева и Украинской Православной Церковью в обновлении духовной атмосферы украинской столицы, нравственном воспитании киевлян и социальном служении обездоленным.

В это судьбоносное время сердечно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, государственной мудрости, терпения и Божьего благословения в служении на должности Киевского городского председателя. Пусть молитвенное заступничество Небесного покровителя Киева - святого архангела Михаила и Всех святых Киевской земли сопровождает Вас на всех этапах вашей жизни.

С уважением

+ ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ,

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ