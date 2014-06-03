На Афоне отошел ко Господу один из самых известных афонских старцев - Моисей Святогорец

1 июня после продолжительной болезни скончался старец Моисей Святогорец.

Монах Моисей Святогорец родился в Афинах в 1952 году, сообщает Путеводитель по Афону.

Он был иконописцем, поэтом, критиком и писателем. Издал 52 книги и написал более 1000 статей. Его труды переведены и изданы во многих странах мира. Отец Моисей принял участие более чем в 80 научных конференциях. Был основателем и главным редактором святогорского журнала «Протат».

Занимал должность старшего секретаря в Священном Киноте Святой Горы. Около двадцати пяти лет являлся старцем каливы святителя Иоанна Златоуста скита святого великомученика Пантелеимона от монастыря Кутлумуш.

Старец Моисей был одним из самых известных современных афонских монахов и писателей.