Известный киевский миссионер и проповедник протоиерей Андрей Ткачев покидает Украину

Известный миссионер и проповедник, православный писатель и публицист, настоятель храмов во имя прп.Агапита Печерского и во имя святителя Луки Крымского в Киеве протоиерей Андрей Ткачев объявил о том, что покидает Украину и переезжает жить и служить в Московскую область.

Об этом он сообщил прихожанам в это воскресенье, 1 июня.

В комментарии порталу «Православие в Украине» отец Андрей подтвердил, что покидает Киев:

— Так сложилось, что я буду служить в другом месте. В жизни постоянно что-то меняется. Забетонировать ни одну ситуацию нельзя; то, что кажется незыблемым, то способно растекаться — так происходит и с государствами, и с личностями.

Но, как поется в известной песне: «Я уезжаю, но сердце с вами остается…» Так и я. Уезжая, увожу с собой в сердце весь свой киевский период, всех людей, которых знал и с которыми общался в Киеве.

В то же время, как подчеркнул о.Андрей, его отъезд не означает его разрыва с паствой, читателями и всеми, кому дорого его творчество:

— Все проекты, которые были здесь воплощены, буду поддерживать.

Буду следить за жизнью своего прихода, как за ребенком, который вырос и живет отдельно от родительского дома.

Буду служить в той же Церкви, в которой имею незаслуженное счастье служить и сегодня.

Ничего страшного не происходит. Все в пределах норм обычной человеческой жизни.

Что касается информации о том, что на него и на его семью оказывалось давление и угрозы, а также что была прямая опасность для его жизни в случае дальнейшего его пребывания в Украине, отец Андрей отказался что-либо говорить на этот счет.

— Ничего об этом слышать не хочу и отвечать на это ничего не хочу. Даже вопросов мне таких не задавайте...