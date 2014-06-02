Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука просит медиков не проводить аборты

В преддверии Дня защиты детей архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к медицинским работникам, в частности к гинекологам и акушерам, с призывом принять участие в акции «Спасенные жизни» и воздержаться от проведения операций по искусственному прерыванию беременности.

Конечно, за исключением тех случаев, когда по медицинским показаниям жизнь беременной женщины подвергается угрозе.

А также владыка попросил медиков оказать содействие в организации встреч священников с женщинами, намеревающимися сделать аборт.

«Наша эпоха связана с разрушением многих ценностей в человеческой жизни. Революционные преобразования прошлого столетия изменили ситуацию — в центре оказался человек с его потребностями, а героем стал тот, кто максимально удовлетворяет эти потребности, у кого больше финансовых возможностей.

Из нашей жизни стали уходить очень важные ценности, такие, например, как любовь к ближнему, любовь к своему народу, способность пойти на жертву.

К этому же имеет прямое отношение сокращение рождаемости, которое происходит от смещения и разрушения ценностей, когда приоритетом становится удовлетворение своих собственных потребностей, свое эгоистическое «я». Отсюда очень многие думают, что аборт — это признак какой-то цивилизованности, безобидная манипуляция, соблюдение прав женщин.

А ведь женщина — хранительница очага; и от состояния нравственности, блюстительницами которой они призваны быть, зависят существование и благополучие общества. Мы забыли, что по сути дела, главная миссия женщины — это передача жизни, чтобы мы продолжали жить в наших потомках, то есть миссия женщины — деторождение, ведь дети есть наиценнейшее из того, что мы имеем».

Также архиепископ Лука обратился ко все с просьбой — прийти на станцию переливания крови (в Запорожье — ул.Правды 32, в других городах и районных центрах области — в местных лечебных учреждениях) и сдать кровь для женщин-рожениц, у которых возникли осложнения во время родов.

«Ведь именно ваше участие и жертва поможет спасти жизнь, как мамочки, так и её ребеночка, — в частности заметил владыка. — Глубоко убежден, что рождение и воспитание детей — это священная обязанность граждан нашего государства. Причем обязанность радостная, приносящая счастье и удовлетворение. И если она будет исполняться достойно, то мы станем свидетелями счастья и мира на нашей процветающей земле».

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