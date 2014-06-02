Нужна помощь: 25-летняя София Чупир - в реанимации, не приходит в сознание

25-летняя София Чупир обратилась в Винницкую городскую клиническую больницу из-за плохого состояния, которое постоянно ухудшалось. Девушка попала в реанимацию, где сейчас и находится на аппарате искусственного дыхания.

София находится в реанимации 2-й городской больницы, 2-я реанимация. Родители ищут врача-реаниматолога, который бы смог проконсультировать ход дальнейшего лечения девушки.

Причину стремительного ухудшения состояния врачи пока не могут установить. В течение 3 дней было сильное кровотечение, которое, слава Богу, врачам удалось остановить.

На сегодняшний день София еще не пришла в себя.

ДИАГНОЗ ВРАЧЕЙ НА 31.05:

Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. Внезапная коронарная смерть. Постреанимационная болезнь. ДВС синдром. Пролапс митрального клапана 1-2. РДС - синдром.

СРОЧНО НУЖНЫ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕНИЕ!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ЧУПИР СОФИИ:

ОЩАДБАНК

Чупира Андрей Васильевич (отец Софии): 5167490016841448.

Чупира Наталья Федоровна (мама Софии): 516749001549818.

Номера телефонов для связи: 097 775 68 50, 063 284 21 64.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!