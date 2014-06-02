Нужна помощь: 25-летняя София Чупир - в реанимации, не приходит в сознание
25-летняя София Чупир обратилась в Винницкую городскую клиническую больницу из-за плохого состояния, которое постоянно ухудшалось. Девушка попала в реанимацию, где сейчас и находится на аппарате искусственного дыхания.
София находится в реанимации 2-й городской больницы, 2-я реанимация. Родители ищут врача-реаниматолога, который бы смог проконсультировать ход дальнейшего лечения девушки.
Причину стремительного ухудшения состояния врачи пока не могут установить. В течение 3 дней было сильное кровотечение, которое, слава Богу, врачам удалось остановить.
На сегодняшний день София еще не пришла в себя.
ДИАГНОЗ ВРАЧЕЙ НА 31.05:
Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. Внезапная коронарная смерть. Постреанимационная болезнь. ДВС синдром. Пролапс митрального клапана 1-2. РДС - синдром.
СРОЧНО НУЖНЫ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕНИЕ!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ЧУПИР СОФИИ:
ОЩАДБАНК
Чупира Андрей Васильевич (отец Софии): 5167490016841448.
Чупира Наталья Федоровна (мама Софии): 516749001549818.
Номера телефонов для связи: 097 775 68 50, 063 284 21 64.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!