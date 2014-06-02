Стрельба в Луганске: люди молятся и просят молитв

Сегодня стало известно, что с ночи воскресенья, 1 июня, началась стрельба в Луганске.

В частности, как сообщает сайт Подробности, в Луганске всю ночь атаковали погранотряд на квартале Мирном (жилой массив на южном конце города). Нападение началось около 00.30 ночи.

Утром в понедельник, 2 июня, нападающие заблокировали жильцов дома, который находится рядом с частью, и вели огонь из окон квартир мирных жителей. «Атакующие погранчасть в Луганске стреляют и по окнам домов, выходящих на их позиции. Один житель ранен».

По уточненной информации Госпогранслужбы, около 500 человек по состоянию на 11.00 продолжают штурмовать погранотряд в Луганске. Ранены 7 охранников границы. Со стороны нападающих — предварительно 8 раненых и 5 убитых.

Непосредственно рядом с погранотрядом находится храм во имя святого апостола Андрея Первозванного.

«Уже и Мирный — в огне, — написала на странице facebook Тамара Рябкова, которая была депутатом Луганского горсовета от кв.Мирного и непосредственно участвовала в возведении храма. — Еще недавно мы здесь жили, растили детей, с помощью Божией прилагали усилия к открытию возле Погранчасти храма в честь Св. Апостола Андрея Первозванного (настоятель - прот. Владимир Конончук). Теперь и здесь — война. Кто виноват и что делать? Святый отче Андрее, моли Бога о нас, о жителях града Луганска!»

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