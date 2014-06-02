На заседании Священного Синода РПЦ Патриарх Кирилл обратился к местоблюстителю УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что церковь не допустит ошибок и неправильных шагов в это сложное для всей Украины время. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил на открытии Священного синода РПЦ в Санкт-Петербурге, обращаясь к присутствующему на заседании местоблюстителю Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию.

"Мы все молимся и все работаем для того, чтобы наша церковь, несущая основную ответственность за духовное состояние православного украинского народа, чтобы она не поскользнулась, не допустила неправильных шагов, не допустила ошибок, но сохраняла свою способность к умиротворению человеческих сердец", — сказал патриарх.

Он отметил, что все участники заседания Синода очень рады присутствию на нем и митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

"Мы знаем, что Господь воздвиг вас на это служение в очень непростое время, хотя простого времени в церкви не бывает. Мы верим в то, что вы, как человек глубокой веры и очень сильной монастырской и монашеской традиции, будете способны, несмотря на сложность обстоятельств, принимать те решения, которые будут всегда во благо верующего народа Украины", — подчеркнул патриарх.

По его словам, вся Русская церковь сегодня "состраждет и сопереживает" украинскому народу. "И даже иногда посещает меня такая мысль: когда в относительно спокойной обстановке находишься и благодаришь Бога за этот момент своей жизни, но когда при этом вспоминаешь о страданиях, которые сегодня претерпевает украинский народ, то даже эти мгновения некоего спокойствия уходят. Нельзя быть полностью спокойным и благодушным перед лицом реальных страданий людей", — добавил предстоятель РПЦ.

РИА Новости