Греческий ученый назвал образ жизни афонских монахов лучшей защитой от рака

Православные монахи Афона могут стать эталоном здорового образа жизни для всякого, кто хочет обеспечить наилучшую профилактику рака.

Такое мнение высказал профессор Салоникского университета Хараламбос Аидонопулос, — сообщает Русский Афон.

«Традиционная диета и каждодневный умеренный образ жизни монахов, соединенный с физическим трудом и регулярной молитвой, приводит к тому, что среди них очень редко встречаются раковые заболевания», — заявил греческий профессор на медицинской конференции «Здоровье и диета».

По словам ученого, за последние 16 лет, когда ведутся постоянные врачебные обследования афонских монахов, лишь в единичных случаях зафиксированы раковые заболевания.

Профессор Салоникского университета Аидонопулос считает, что секрет долгожительства и сохранения ясного ума до 90 лет не только в средиземноморской диете афонских монахов, но и в том, что они обособлены от внешнего мира и живут по старым традициям. Особое значение имеет древняя система питания и образ жизни.