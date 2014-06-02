В Киево-Печерской лавре День отпраздновали память святых отцов I Вселенского Собора

1 июня, в воскресенье 7-в после Пасхи, в день празднования памяти святых отцов I Вселенского Собора (325), Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, духовенство обители в священном сане.

После Евангельского чтения Митрополит Онуфрий обратился к присутствующим со словом назидания.

За богослужением Высокопреосвященнейший владыка Онуфрий рукоположил во священника студента IV курса Киевской духовной академии диакона Алексея Паркачова.

church.ua

Фото Дениса Дудника