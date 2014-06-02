Открыта общественная интернет-приемная председателя Синодального военного отдела УПЦ

В связи с напряженной и опасной ситуацией, вызванной боевыми действиями на Востоке Украины, в Интернете создана общественная приемная председателя Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины.

Отныне о любой проблеме, противоречивой ситуации или конфликте, возникший у вас из-за тех или иных военных действий в государстве, можно написать на электронный ящик viyskovymitropolyt@gmail.com.

Все запросы, поступившие на этот адрес, лично будет рассматривать председатель Синодального военного отдела УПЦ митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич).

На запросы личного характера ответы отправляются на электронные адреса авторов.

Ответы на вопросы, требующие публичного освещения, будут опубликованы на официальном сайте Синодального военного отдела УПЦ: www.kapelan.church.ua.

Эта Общественная приемная является единственной официальной формой обращения к Председателю Синодального военного отдела УПЦ через Интернет.

При оформлении вашего запроса следует учесть следующее: письма, подписанные псевдонимами («аноним», «читатель», «гость» и др.) будут отвергаться, как спам; на письма, в которых будет содержаться ненормативная лексика, личные оскорбления, политическая пропаганда, антицерковные высказывания - ответы не отправляются.

В Синодальном отделе просят представляться, указывая фамилию, имя, отчество, сан, регион, в котором вы живете, и, по возможности, храм или монастырь, который посещаете, а также конкретно описывать проблему, с которой пришлось столкнуться, вопрос, на который нужен ответ.

kapelan.church.ua