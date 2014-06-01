Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: Не будет Божьего благословения на тех, кто нарушает заповедь «Не убий!»

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…

Мф. 5, 21–22

Несмотря на многочисленные увещевания Церкви к сторонам политического противостояния, в наш общий Дом пришла война. А вместе с ней появились убитые и раненые, беженцы и погорельцы – горе и боль на долгие годы для множества соотечественников. К сожалению, все стороны нынешнего противостояния считают свои действия правильными, но для верующих людей ценностным ориентиром является одна Истина – Господь наш Иисус Христос, Который сказал, что превыше всего – любовь Бога к человеку, а человека – к ближнему. Поэтому Церковь не имеет права поддерживать и не поддерживает кого-либо в этой смуте и братоубийственной войне. Не будет Божьего благословения на тех, кто нарушает заповедь «Не убий!», совершая Каинов грех.Дорогие братья и сестры!

Сегодня наши сердца должны наполнить евангельские слова о мире и сострадании к ближнему, а дела наши стать исполнением заповедей Господних. Нарушающий закон Божий через вооруженное противостояние, гнев, лживую пропаганду, осуждение, немилосердие – обрекает себя на Суд Божий. Какими бы благородными целями не оправдывали себя стороны конфликта, слезы матерей и детей, скорбь стариков вопиют к Небу о совершающемся грехе братоубийства.

Сегодня во всех храмах Донетчины мы молимся о мире в нашем крае, об умножении любви в сердцах человеческих, о прекращении братоубийственной смуты, об упокоении погибших и о скорейшем исцелении раненых. Мы обращаемся ко всем людям доброй воли с требованием приложить все усилия для прекращения эскалации конфликта. Всем, кто крещен и считает себя чадом Божиим, необходимо прекратить творить беззаконие и искать цивилизованные пути выхода из кризиса: начать с себя, молитвой и строгим постом побеждая в себе терние ненависти и вражды, поселившееся в душе. Помните об ответственности перед Богом в Вечности за содеянное в этой жизни!

Обращаюсь к пастве Донбасса: не впадайте в уныние и отчаяние, не поддавайтесь на многочисленные провокации, усильте молитву и пост, поддерживайте друг друга, берегите жизнь своих детей, родных и близких.

Верю, что Бог услышит нашу совместную молитву и мир снова воцарится в нашем крае!

Божие благословение и Покров Пресвятой Богородицы да пребудет со всеми нами!

Божиею милостию смиренный Иларион,

митрополит Донецкий и Мариупольский

31 мая 2014 г.,град Донецк