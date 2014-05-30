Управляющий делами УПЦ на Вознесение посетил древнюю деревенскую общину на Закарпатье

На праздник Вознесения Господня Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний посетил свою малую родину - деревню Чумалево Тячевского района Закарпатской области.

Уже много лет подряд традиционно владыка ездит в родное село на Вознесение Господне.

Ведь именно здесь, в Чумалеве, находится, основанный в 1929 году, женский Свято-Вознесенский монастырь. Именно при этой обители духовно окормлялся, воцерковлялся и рос будущий митрополит.

Чумалево - древняя православная земля, о которой еще в 1893 году в церковной статистике говорилось: «Чумалево - это древняя деревенская и церковная община».

Митрополит Антоний возглавил праздничное богослужение. Потом общался с односельчанами, близкими и инокинями Вознесенского монастыря.

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