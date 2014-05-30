Священный Синод РПЦ решает вопросы преодоления последствий раскола XVII века

Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством поручено отредактировать чины воссоединения с Церковью последователей старообрядческих согласий в целях приведения практики к единообразию.

Священный Синод подтверждает определение от 25 мая 1888 года , что крещенные в старообрядческих согласиях вступают в единство с Русской Православной Церковью посредством совершения над ними Таинства Миропомазания, сообщает Патриархия.ru

Также Священный Синод считает необходимым напомнить, что согласно суждению святителя Филарета, митрополита Московского, подкрепленному многолетней практикой единоверческих приходов, старообрядцам, воссоединившимся с Русской Православной Церковью, разрешается поминать в молитвах своих родственников, умерших вне общения с нею.

Высшим духовных учебным заведениям рекомендовано при изучении истории старообрядчества и единоверия руководствоваться духом христианской любви и стремлением к преодолению существующих разделений.