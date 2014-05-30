Вселенский Патриарх вмешался в спор о статусе собора Святой Софии

Патриарх Варфоломей высказался в пользу сохранения за собором статуса музея, — сообщает Седмица.Ru со ссылкой на kirchensite.de

В случае, если когда-либо будет рассматриваться вопрос о религиозном использовании Святой Софии, то только в качестве христианской церкви, потому что она была построена как христианское место поклонения. Так Патриарх Константинопольский ответил на требования исламистов, националистических групп и политиков, ратующих за превращение Святой Софии в мечеть.

Турецкая интеллигенция начала кампанию по сбору подписей за сохранение собора Святой Софии в качестве музея. Один из ее организаторов, профессор архитектуры Угур Танйели (Ugur Tanyeli), обвинил сторонников использования собора в качестве мечети в отрицании тысячелетней истории Византии.

В последнее время споры о статусе Святой Софии обострились.