Митрополит Агафангел договорился с руководством Одессы и области о совместном сохранении мира в регионе

Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский принял в своей резиденции, расположенной на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, председателя Одесской областной государственной администрации И.Палицу и Одесского городского голову Г.Труханова.

Митрополит Агафангел и представители власти подчеркнули, что в Одесском регионе, где на протяжении веков мирно проживают представители многочисленных наций и народностей, где все конфессии плодотворно сотрудничают на благо жителей области, необходимо сохранить эту традицию и в нынешние, столь трагичные времена, когда 2 мая пролилась кровь в Одессе, а на востоке страны гибнут люди, — сообщает Православная Одесса.

И митрополит Агафангел, и губернатор, и мэр выразили готовность прилагать все силы для сохранения стабильности в Причерноморье, подчеркнув необходимость решать все возникающие политические, экономические и социальные проблемы конструктивным путем, через заинтересованный диалог со всеми сторонами, действуя в правовом поле, что присуще демократическому обществу, которое строит государство.

В заключение была выражена уверенность в том, что консолидация всех здоровых сил региона вокруг идеи правовой демократической Украины, где соблюдаются конституционные права всех жителей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, позволит в будущем избежать случаев насилия и конфронтации, что приведет к стабильности и процветанию и города, и всего региона.

Правмир