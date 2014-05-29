В Киево-Печерской лавре молитвенно отметили Вознесение Христово

Через сорок дней после Пасхи христиане празднуют Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Оставив мир тем, кто на земле, Он взошел и воссел справа от Отца, как единосущный Ему и Духу. После этого, «видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви…и через действие Святого Духа Его невидимое присутствие сохраняется в таинствах Церкви».

Это великое событие касается всех, потому что, вознесшись, Распятый и Воскресший Христос завершил наше Искупление вошедши в небесное святилище (см.Евр. 9).

Поэтому, радость великого торжества Воскресения Христова не прекращается, но возобновляется с новой силой благодатью Святого Духа, обещанного Божиим Сыном и посланного нам от Бога Отца.

В честь великого праздника в Успенской Киево-Печерской лавре была совершенна Божественная Литургия в древнейшем храме, построенном ещё в XII веке. В надвратной церкви во имя Святой Живоначальной Троицы богослужение возглавил помощник лаврского эконома протоиерей Георгий.

Позднюю Божественную Литургию в Успенском соборе возглавил Высокопреосвященный наместник лавры, митрополит Павел в сослужении епископа Илария и епископа Климента. После чтения Св.Евангелия, Владыка Павел произнес праздничное слово.

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