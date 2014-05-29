Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Оружие христианина — это молитва

28 мая, в день отдания Пасхи, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Горловке.

После богослужения архиепископ Митрофан обратился к присутствующим с архипастырским словом, — сообщает Пресс-служба Горловской и Славянской епархии:

Мы знаем, что в истории Церкви есть такой пример: преподобный Серафим Саровский слова «Христос воскресе!» обращал к каждому, кто к нему приходил, и зимой, и летом. И это свидетельствовало о том, что пасхальное торжество, радость Царствия Божия, пришедшего в силе, в сердце преподобного Серафима были всё время, и он этой радостью делился с другими людьми.

Нам тоже так хочется, но у нас так не получается. Повседневная суета, слабость веры, слабость духовная, когда мы впадаем в какие-то согрешения, забывая о том, что мы — христиане, приводят к тому, что вновь появляется уныние на сердце, тоска, сожаление, горести, какие-то скорби. Мы забываем о самом главном, что уже произошло в жизни каждого человека, живущего на земле: Христос воскрес из мертвых и дал возможность каждому из нас жить жизнью вечной. Для большинства людей, даже христиан, которые ходят в церковь, это — пока лишь теория, слова, о которых мы слышим. Но это не личный опыт, как у преподобного Серафима Саровского, который вечную жизнь имел в своём сердце. И потому мы иногда об этом забываем.

Наверное, потому и праздник Пасхи мы празднуем не три дня или неделю, как другие праздники, а сорок дней — чтобы напомнить, в первую очередь, самим себе о том, кто мы, и какое сокровище у нас есть. У нас его никто отнять не сможет, никакие внешние обстоятельства. Только грех и нечистота сердца опять делают сердце мрачным, унылым, чёрствым и опять закрывают от нас этот свет, лишают нас этой радости.

Но Бог и здесь протягивает нам руку помощи. Господь даёт нам покаяние, даёт нам исповедь и прощение грехов, чтобы эта радость вновь и вновь возвращалась в наше сердце. И каждый раз, когда мы, опомнившись от мирской суеты, от забвения Бога, приходим к Нему, обращаемся к молитве, исповеди, причащаемся Святых Христовых Тайн, эта пасхальная радость возвращается в наше сердце, и мы, как и в ночь Святой Пасхи, готовы эти слова произнести от души и от сердца: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» И дай Бог, чтобы эта радость как можно реже уходила из нашей жизни, и как можно чаще в нашу жизнь возвращалась.

Если она ушла, это не значит, что нужно сидеть, сложив руки. Нужно подвигом покаяния и добрых дел опять её возвращать в нашу жизнь. И Господь нам эту возможность дал, она у нас есть. Поэтому мы не должны пребывать в унынии, если эта радость по какой-то причине ушла из нашей жизни. У нас есть возможность покаяния, молитвы, исповеди и причастия, есть возможность для добрых дел. Это всё возвращает в нашу жизнь радость Пасхи. Дай Бог, чтобы она не исчезала из неё, а если и случится такому быть, то скорее вернулась.

Конечно, не только наши собственные несовершенства, но и внешние обстоятельства, бывает, довлеют над нами. Нам сегодня очень непросто радоваться, потому что мы каждый день видим смерть, горе, видим кровь. И с каждым днём всё труднее становится говорить с людьми о мире, всё больше ненависти в сердцах, всё больше желания мстить.

Война — мы раньше думали, что это слово значит что-то другое, но она вплотную стоит возле наших дверей, а к кому-то уже пришла в дом. Позавчера в Донецке был обстрел аэропорта, там есть Иверский монастырь прямо возле аэропорта. Монахини сидели возле Иверской иконы Божией Матери и ждали, что, может быть, в монастырь снаряд попадёт. У нас в Славянске мина разорвалась рядом с церковью, женщину убило осколком, окна все разбиты. И это реальность сегодняшнего дня, то, что сегодня происходит в нашей жизни.

Нам всё труднее объяснять людям, почему так происходит. Всё больше людей спрашивают у нас, священнослужителей: «Почему вы за нас не заступаетесь? Почему Церковь молчит? Вы должны сказать, что это убийство, что это издевательство над людьми». И дело не в том, что мы этого не говорим, — мы об этом говорим постоянно, пытаясь останавливать вражду, останавливать кровопролитие. Дело в том, что, наверное, не все хотят нас сегодня слышать и слушать. Даже люди, которые называют себя христианами, всё равно продолжают делать то, что считают нужным, не обращая внимания на голос Церкви.

Что делать нам в такой ситуации? Конечно же, не унывать и взывать к Богу. Не допускать, чтобы в сердце появлялись отчаяние и ненависть. Легче всего сдаться, махнуть рукой и сказать, что зло победило. Но мы должны против него стоять, что бы ни происходило в нашей жизни. И оружие наше, верующих людей, это, в первую очередь, — молитва, которой мы должны восставать против диавола, которой мы должны побеждать врага. Молитва — это то, чего сегодня не хватает. Многие говорят. Многие делают что-то. А молиться должны те, кто умеет это делать и кто хочет это делать, у кого получается это делать.

И поэтому в сегодняшний день, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, я прошу, чтобы вы не озлоблялись, чтобы не появлялось желания мстить, чтобы не появлялось ненависти. И прошу усилить молитву, которая является нашей обязанностью и нашим сильным оружием против зла, неправды и ненависти, против всего того, что разрушает нашу жизнь и убивает наших людей.

Я ещё раз призываю всех вас не унывать, помнить о том, что Господь послал нам самое главное в нашей жизни — это возможность жизни вечной, возможность иметь пасхальную радость в любых обстоятельствах, несмотря ни на что, и Он говорил Своим ученикам, что этой радости никто у них отнять не сможет. И это правда. Если мы её действительно храним в своём сердце, ничто её у нас не отнимет.

Поздравляю вас с праздником Отдания Пасхи! Пусть пасхальная радость не покидает вас, хоть и заканчивается праздник Пасхи, но всегда пребывает в ваших сердцах. Храни вас всех Господь!