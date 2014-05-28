Местоблюститель УПЦ поздравил новоизбранного Президента Украины

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ,

ПОРОШЕНКО ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ,

НОВОИЗБРАННОМУ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ

Глубокоуважаемый Петр Алексеевич!

От всего сердца поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины! Ваша уверенная победа в президентских выборах является свидетельством глубокого авторитета и доверия к Вам граждан страны. Большую роль в победе сыграло поданное Вами видение будущего страны и путей решения насущных проблем, в это тяжелое для нашей Родины время.

Вы призваны на ответственное служение, от которого зависит будущая жизнь и благосостояние народа Украины. Молю Бога даровать Вам мудрости и вдохновения способствовать восстановлению братства и единства, которые являются необходимым залогом мира, благоустройства государства и благосостояния ее граждан.

Считаю, что Ваш многолетний жизненный и профессиональный опыт, поможет успешно выполнять все многообразие возложенных на Вас обязанностей, плодотворно трудиться ради всестороннего, в том числе и духовно-нравственного оздоровления нашего общества и восстановления политической и социальной стабильности в стране. Надеюсь, что Ваша деятельность на посту Президента откроет новую мирную страницу в многовековой истории Украины.

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, а также помощи Божией в предстоящем высоком и ответственном служении.

С глубоким уважением,

+ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ,

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ