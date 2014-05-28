В Луганске протоиерея Владимира Марецкого отстранили от пастырских обязанностей

В Луганском епархиальном управлении 27 мая под председательством архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана состоялось заседание епархиального Совета, в ходе которого была изучена ситуация с задержанием клирика Луганской епархии прот. Владимира Марецкого.

В СМИ получила распространение информация о задержании клирика Луганской епархии прот. Владимира Марецкого силами «Национальной гвардии» и обвинении его в вооруженном нападении на избирательные участки 25 мая сего года.

Рассмотрев ситуацию, епархиальный совет принял решение «еще раз свидетельствовать о категорической недопустимости участия священнослужителей в любых политических акциях, тем более в силовых действиях с применением оружия, как об этом четко и ясно свидетельствуют Священные каноны».

До окончательного выяснения всех обстоятельств дела прот. Владимир Марецкий отстранен от исполнения пастырских обязанностей. Для окончательного принятия решения, согласно Священных канонов, будут направлены запросы в компетентные органы о предоставлении официальных документов о ходе расследования по данному факту.

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