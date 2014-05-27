Управляющий делами УПЦ: Священник - это миротворец, который должен стремиться остановить вражду, не допустить кровопролития

Владыка! Несмотря на то, что Пасха праздновалась более месяца назад, на территории Лавры люди и сегодня приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». Это такая церковная традиция?

Особенность праздника Пасхи Христовой заключается в том, что он празднуется не один день, а целых сорок. И в течение всего этого периода принято приветствовать друг друга словами «Христос воскресе».

А в этом году есть какие-то особенности празднования Пасхи?

С точки зрения церковного устава Пасха каждый год празднуется одинаково. Пасхальный период – это дни особой радости. Воскресение открывает всем нам путь на небеса. К сожалению, в этом году пасхальные дни были омрачены тревожными новостями из восточных и южных областей Украины. Особенно всех потрясла страшная трагедия, случившаяся в Одессе, где в горящем здании погибло несколько десятков людей. Даже от простого воспоминания об этом ужасном событии сжимается сердце. Но мы не должны забывать, что у Бога все живы. И наша Церковь возносит молитвы о всех погибших в дни общественно-политического кризиса в Украине, без различия их политических взглядов.

Вы упомянули о гражданском противостоянии, которое длится уже несколько месяцев. Как Церковь оценивает то, что происходит сейчас в стране?

Церковь считает, что каждый гражданин нашего государства имеет право на свою точку зрения относительно будущего пути развития Украины. Однако, выражать эту точку зрения необходимо законными способами. Необходимо вести цивилизованную общественную дискуссию, в которой каждый голос должен быть услышан. К сожалению, за последние месяцы мы привыкли к тому, что язык силы, язык оружия – это уже почти что норма в украинском обществе. Мы почти утратили способность к мирному диалогу. Но, не смотря ни на что, мы и сегодня призываем, прежде всего, к мирному решению всех назревших проблем.

Насколько реальна угроза захвата храмов УПЦ, о которой писали в СМИ?

В первые дни после падения прежнего политического режима, были реальные угрозы захвата некоторых храмов и монастырей. Довольно напряженной была тогда ситуация в Киево-Печерской лавре. Но, слава Богу, угрозу удалось предотвратить. Вышли люди, готовые отстаивать Церковь. Кстати, в те дни важную роль сыграло и участие украинских политиков.Государство так же выступило против каких бы то ни было силовых действий в отношении церковных общин. И религиозный мир в стране был сохранен. К сожалению, и после этого нам приходилось слышать призывы к захвату наших храмов. Они появлялись и в некоторых СМИ, и особенно в социальных сетях. Но я еще раз хочу сказать, что если, не дай Бог, нынешний кризисполучит еще и религиозную составляющую, то залечить раны от этих конфликтов будет во много раз сложнее.

СМИ в последнее время не особо жалуют УПЦ…

К сожалению, в последнее время мы регулярно сталкиваемся с неправдивой и откровенно провокационной информацией о нашей Церкви. Начнем с того, что еще с декабря прошлого года в СМИ постоянно писали, что в Киево-Печерской лавре якобы ночуют так называемые «титушки». И хоть мы неоднократно опровергали эту лживую информацию, ее продолжали тиражировать. В конце февраля по новостным сайтам прокатилась абсолютно фантастическая новость о том, что Виктор Янукович скрывается в бункере на территории одного из монастырей Донецкой епархии. Довольно быстро стало ясно, что это вранье. Но никто официально не извинился за это перед Донецкой епархией. 2 мая, в день страшной трагедии в Одессе, некоторые СМИ написали о том, что якобы в одном из храмов Одессы священник раздавал прихожанам оружие. Пресс-служба Одесской епархии тут же опровергла эту откровенную ложь, но ее и по сей день повторяют в СМИ. Например, 18 мая ее вновь озвучили в сюжете на телеканале «1+1». На этом же телеканале 6 мая в выпуске новостей было заявлено, что Святогорская лавра закрыта для паломников, поскольку в ней якобы базируются боевики. На самом деле лавра и тогда, и сейчас открыта для посетителей. И никаких боевиков на ее территории никто не видел. И эти примеры можно было бы продолжать. Меня поражает беспринципность тех людей, которые вбрасывают в СМИ откровенную ложь о Церкви. Складывается впечатление, что против УПЦ ведется целенаправленная информационная кампания.

СМИ говорят о том, что священники УПЦ в Донецкой и Луганской областях поддерживают так называемых сепаратистов. Это так?

Священник – это миротворец, который должен стремиться остановить вражду, не допустить агрессии и кровопролития. Духовенство Украинской Православной Церкви, как и все граждане нашей страны, имеет свою гражданскую позицию, свои политические взгляды, порой, диаметрально противоположные. Но принципиальная позиция нашей Церкви состоит в том, что какие бы взгляды не имел священник, он не может превращать амвон в место пропаганды. Недопустимо, чтобы священник призывал к агрессии и силовому противостоянию.

Недавно писали о том, что в УПЦ притесняют священников, высказывающих украинскую патриотическую позицию. В частности, за это был наказан священник Виталий Эйсмонт.

Это еще один пример недостоверной информации. Отец Виталий служит в Овручской епархии. Он известен своими многочисленными публикациями в Интернете и активностью в социальных сетях. Его высказывания вызывали полемику, в том числе и среди духовенства. Но никто никаких наказаний на него за его публикации не налагал. Дело совсем в другом. Он совершил литургию вместе со священниками «Киевского патриархата». Именно за это Овручский митрополит запретил его в священнослужении сроком на один месяц. Как известно, «Киевский патриархат» не имеет канонического общения с мировым православием, поэтому ни одна из Поместных Православных Церквей не совершает богослужение с представителями УПЦ КП. Отец Виталий своим поступком нарушил канонические правила, за это и получил каноническое наказание от своего правящего архиерея.

В Украине состоялись выборы Президента. Как Церковь относится к этим выборам?

Церковь не является субъектом политического процесса. Поэтому мы не агитируем ни за кого из кандидатов и не поддерживаем ни одной из политических сил. Но при этом Украинская Православная Церковь всегда призывала своих членов идти на избирательные участки и делать ответственный выбор. Нынешние выборы прошли в чрезвычайно непростой обстановке. Поэтому в среду местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий обратился к членам нашей Церкви с призывом усилить в эти дни свои молитвы за Украину и украинский народ. И чтобы новоизбранный президент смог, с Божьей помощью, найти ответы на те непростые вопросы, которые стоят перед нашей страной.

"Сегодня"