Митрополита Владимира посетили в больнице

16:32, 27 мая 2014
Православие
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В 22-ю годовщину избрания Блаженнейшего Митрополита Владимира Предстоятелем УПЦ, 27 мая после Божественной литургии, совершенной сонмом архиереев Украинской Православной Церкви в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, архипастыри посетили Предстоятеля в больнице.

Представители епископата во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием поздравили Блаженнейшего Владыку с годовщиной избрания Предстоятелем и пожелали ему скорейшего выздоровления.

church.ua

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