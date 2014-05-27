Митрополита Владимира посетили в больнице

В 22-ю годовщину избрания Блаженнейшего Митрополита Владимира Предстоятелем УПЦ, 27 мая после Божественной литургии, совершенной сонмом архиереев Украинской Православной Церкви в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, архипастыри посетили Предстоятеля в больнице.

Представители епископата во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием поздравили Блаженнейшего Владыку с годовщиной избрания Предстоятелем и пожелали ему скорейшего выздоровления.

church.ua