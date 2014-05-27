В день 22-й годовщины избрания Предстоятеля УПЦ в Киево-Печерской лавре совершена Божественная литургия

27 мая исполнилось 22 года избрания Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира.

По этому случаю в Успенском соборе Киево-Печерской лавры сонмом архиереев УПЦ была совершена Божественная литургия.

Возглавил богослужение Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий. Владыке сослужили Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луцкий и Волынский Нифонт, Тернопольский и Кременецкий Сергий, Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, Овручский и Коростенский Виссарион, Николаевский и Очаковский Питирим, Белоцерковский и Богуславский Августин, Харьковский и Богодуховский Онуфрий, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр; архиепископы и епископы.

Обращаясь к участникам богослужения митрополит Онуфрий пожелал каждому быть верным Церкви, идти за Христом путем к спасению и вести этим путем свою паству.

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