Фестиваль колокольного звона в Херсонесе: двенадцать команд на звоннице Владимирского собора (фоторепортаж)

В Севастополе на территории Свято-Владимирского собора в заповеднике «Херсонес Таврический» 25 мая состоялся Второй ежегодный городской фестиваль колокольного звона. Мероприятие проходило в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

Двенадцать команд звонарей из двенадцати храмов Севастопольского благочиния соревновались в мастерстве на звоннице Владимирского собора. В фестивале приняли участие как одиночные звонари, так и команды.

По словам организаторов, накануне фестиваля каждая команда получила возможность потренироваться, чтобы привыкнуть к особенностям колоколов Херсонеса. Жители и гости города услышали звон главного, самого большого колокола Херсонеса.

Жюри оценивало участников фестиваля по таким критериям как ритмичность и степень технической сложности.

По итогам конкурса победила команда Свято-Владимирского собора -усыпальницы адмиралов. Они отправятся на конкурс звонарей в Казань.

1 место — Свято- Владимирский собор-усыпальница адмиралов. Плюнник Максим, Зуев Сергей, Караула Иван.

2 место — храм Вознесения Господня. Кравченко Вячеслав, Садовов Николай, Найденов Максим.

3 место — храм Всех святых. Гончар Роман, Тымкив Георгий.

В детской номинации первое место заняли юные звонари из храма Пророка Илии в Верхнесадовом.

1 место — храм пророка Илии (с. Верхнесадовое). Лукашовы Никита, Глеб, Всеволод, Николай.

2 место — храм святителя Филиппа, митрополита Московского. Костенко Андрей, Пак Даниил.

3 место — Свято- Владимирского собора в Херсонесе. Примак Илья, Кривонис Иван.

Приз зрительских симпатий получил звонарь Свято-Покровского собора Бойчук Иван.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН