Фестиваль колокольного звона в Херсонесе: двенадцать команд на звоннице Владимирского собора (фоторепортаж)
В Севастополе на территории Свято-Владимирского собора в заповеднике «Херсонес Таврический» 25 мая состоялся Второй ежегодный городской фестиваль колокольного звона. Мероприятие проходило в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.
Двенадцать команд звонарей из двенадцати храмов Севастопольского благочиния соревновались в мастерстве на звоннице Владимирского собора. В фестивале приняли участие как одиночные звонари, так и команды.
По словам организаторов, накануне фестиваля каждая команда получила возможность потренироваться, чтобы привыкнуть к особенностям колоколов Херсонеса. Жители и гости города услышали звон главного, самого большого колокола Херсонеса.
Жюри оценивало участников фестиваля по таким критериям как ритмичность и степень технической сложности.
По итогам конкурса победила команда Свято-Владимирского собора -усыпальницы адмиралов. Они отправятся на конкурс звонарей в Казань.
1 место — Свято- Владимирский собор-усыпальница адмиралов. Плюнник Максим, Зуев Сергей, Караула Иван.
2 место — храм Вознесения Господня. Кравченко Вячеслав, Садовов Николай, Найденов Максим.
3 место — храм Всех святых. Гончар Роман, Тымкив Георгий.
В детской номинации первое место заняли юные звонари из храма Пророка Илии в Верхнесадовом.
1 место — храм пророка Илии (с. Верхнесадовое). Лукашовы Никита, Глеб, Всеволод, Николай.
2 место — храм святителя Филиппа, митрополита Московского. Костенко Андрей, Пак Даниил.
3 место — Свято- Владимирского собора в Херсонесе. Примак Илья, Кривонис Иван.
Приз зрительских симпатий получил звонарь Свято-Покровского собора Бойчук Иван.
Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".
Фото УНИАН