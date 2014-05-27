Для священников восточно-христианской традиции недопустимо ношение оружия, применение силы и участие в боевых действиях - богослов

Для священников в восточно-христианской традиции абсолютно недопустимо ношение оружия и применение силы.

Об этом написал в своем профиле в Фейсбук проректор Киевской духовной академии и семинарии Владимир Бурега, комментируя ситуацию с задержанием клирика Луганской епархии УПЦ священника Владимира Марецкого, который в составе вооруженной группы людей врывался на избирательные участки, пытаясь сорвать голосование.

"Эти люди были задержаны, при задержании оказывали вооруженное сопротивление. Сам Марецкий прямо признал, что был вооружен и активно участвовал в погромах на избирательных участках.

Что на сей счет говорят каноны?

27 апостольское правило прямо запрещает священнику подымать руку на кого бы то ни было. Всякий священник, дерзнувший ударить «верного или неверного» подлежит извержению из сана. «Ибо Господь отнюдь нас сему не учил: напротив того Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал».

9 правило Двукратного собора подтверждает эту же норму и добавляет, что извержению из сана подлежит не только тот священник, который избил кого-то «собственноручно», но и тот, который повелел кому-то другому совершить «истязание до жестокости и до смерти», - комментирует Владимир Бурега.

Также в комментарии он сообщет о правилах в отоношении священников, совершивших убийство.

"5 правило Григория Нисского говорит о том, что совершивший даже невольное убийство не может быть рукоположен в священство. Зонара в толковании на это правило добавляет, что священник, совершивший даже невольное убийство, подлежит извержению из сана.

55 правило Василия Великого гласит, что священник, убивший кого-то в целях самообороны, также подлежит извержению из сана", - сообщает проректор Киевской духовной академии и семинарии.

"Для священников в восточно-христианской традиции является абсолютно недопустимым ношение оружия и применение силы.

В этом отношении восточно-христианские представления о клириках существенно отличались от западных. Например, когда в конце XI века у стен Константинополя появились первые отряды крестоносцев, среди которых были в том числе и вооруженные священники, это сильно удивило греков.

Об этом сохранилось свидетельство в «Алексиаде» Анны Комнины. Приведу это любопытное свидетельство, да простят меня братья-католики: «Представление о священнослужителях у нас совсем иное, чем у латинян. Мы руководствуемся канонами, законами и евангельской догмой: не прикасайся, не кричи, не дотрагивайся, ибо ты священнослужитель (ср. Кол 2, 21). Но варвар-латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копьем в правой, он причащает Телу и Крови Господней, взирая на убийство, и сам становится мужем крови, как в псалме Давида (Пс 25, 9). Таковы эти варвары, одинаково преданные и Богу и войне» (Алексиада. Кн. Х, гл. 8).

Справедливости ради напомню, что в истории всякое бывало. Например, епископы в Черногории были одновременно и князьями и потому принимали участие в военных действиях с оружием в руках. Но в целом для Восточной Церкви это не характерно", - пишет богослов.

"Понятно, что с точки зрения канонов абсолютно недопустимо участие священника в вооруженной группировке, совершающей противоправные действия. Полагаю, что у правящего архиерея Луганской епархии есть достаточные основания для того, чтобы, как минимум, запретить отца В.Марецкого в священнослужении до выяснения всех обстоятельств дела. Если же подтвердится, что этот клирик участвовал в боевых действиях и, не дай Бог, убивал людей, или намеревался это делать, или поощрял других к этому, то он однозначно должен быть извержен из сана", - резюмирует проректор Киевской духовной академии и семинарии.