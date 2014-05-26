Церковь считает, что давая оценки событиям, нельзя использовать ярлыки «фашисты», «бандеровцы», «колорады»

Как не стать жертвой информационной войны, не поддаваться на провокации и не ссориться в социальных сетях из-за политической ситуации? Порталу Сегодня.ua ответил Руководитель информационно-просветительского отдела Руководитель информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко.

"Здесь требуются определенные навыки, умение и осторожность, тем более что уже есть жертвы. Кого-то мы удаляем из друзей, кого-то блокируем в социальной сети, а кто-то пытается нас спровоцировать. Но виртуальный мир — это продолжение существующей реальности.

Христианин должен оставаться собой и поступать по-христиански как в реальном, так и в виртуальном общении.

Я бы советовал: давая оценки событиям, не использовать навязанных пропагандой или СМИ ярлыков, как «фашисты», «бандеровцы», «колорады» и т. п. Нужно всегда помнить, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему; что все люди братья и сестры, дети единого Бога.

Граница между добром и злом проходит не на площадях, не по границам государств. Борьба между добром и злом — это борьба в нашем сердце, внутри нас за нас. Кто победит — прежде всего зависит от нас самих.

Смотреть новости нужно, но они не должны стать важнее, чем те, кто рядом — ближние, друзья, которых нужно любить и беречь".

Сегодня.ua