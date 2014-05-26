Прихожане УПЦ помогают переселенцам из Крыма и Востока Украины

Из-за непростой ситуации в стране немало людей из Крыма и Востока вынуждены были покинуть свои дома. Поскольку государство не в состоянии сейчас их поддержать, вынужденные переселенцы и до сих пор остаются без крова над головой.

Координационный центр помощи вынужденным переселенцам из Крыма, который на сегодняшний день также принимает беженцев из Восточных регионов страны, обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи этим людям.

К этой инициативе присоединились и прихожане Украинской Православной Церкви.

Переселенцам нужны: жилье, постельное белье, одежда, обувь, средства гигиены, посуда, бытовая техника, продукты, деньги, мебель, детская одежда, обувь, вода и кулеры, памперсы, детское питание, игрушки, книжки.

Также необходимо - склад, распределительный пункт для сохранения гуманитарной помощи, холодильники, транспорт для перевозки переселенцев и всего необходимого для их обеспечения, топливо.

Помогите, кто может, с трудоустройством!

Еще - нужна помощь парикмахеров (кто может бесплатно стричь переселенцев).

Если вы - владелец кафе, столовой, помогите обеспечить людей (скольких можете) обедами и ужинами.

Очень нужны также лекарства. Среди переселенцев есть люди с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом.

В Координационном центре сообщают, что к ним за помощью ежедневно обращаются семьи, в том числе с маленькими детьми, беременные женщины, которым некуда идти. Эти люди вынуждены были в очень короткий срок покинуть свои родные дома. Сейчас же они ищут хоть какой-то поддержки...

*** Информацию о согласии помочь вынужденным переселянцям сообщите пожалуйста на e-mail или по телефону: kyiv@helpcenter.org.ua; (044) 202-74-06, 096-796-99-01.

Web-сайт: www.helpcenter.org.ua.

Счет для помощи переселенцам финансово:

ПАО КБ «ПриватБанк», № 26005052621004, МФО 320649, ОКПО 26169736.

Не останемся равнодушными к чужой беде! Помогите, кто чем может.