В Киеве кафедральный собор УПЦ приглашает на семейный праздник в Международный день защиты детей

1 июня Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи при поддержке Духовно-просветительского центра Кафедрального Собора УПЦ и Православных скаутов Украины приглашает на «Семейный праздник» к Международному дню защиты детей.

Мероприятие состоится под председательством епископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона, Председателя Синодального Отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи по адресу: Железнодорожное шоссе, 3, ст. м. Лыбидская, галерея «Соборная», г. Киев.

Праздник начнется в 13.00 с молебна в Свято-Андрей-Владимировском (нижнем) храме Кафедрального собора в честь Воскресения Христова, который возглавит владыка Пантелеимон.

В рамках праздника состоится открытие фотовыставки «Особые дети», премьерный показ спектакля «Светлое Воскресение» - детской театральной студии «Радость», выступление лауреата Международных и Всеукраинских конкурсов и фестивалей вокально-эстрадного ансамбля «ЗАБАВА» (художественный руководитель - Дарья Кириченко).

Гостей на празднике ждет много интересного - веселые игры, разнообразные конкурсы и полезные мастер-классы для всей семьи. За успешное участие во всех учебных и развлекательных мероприятиях участники будут получать интересные и полезные подарки, а также всех желающих угостят ароматной выпечкой и горячим чаем.