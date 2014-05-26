В Киево-Печерском заповеднике отпраздновали День славянской письменности и культуры

23 мая 2014 года в Успенском соборе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялась культурно-художественная акция ко Дню славянской письменности и культуры.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Украины, Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Фонда «Киево-Печерская Лавра». Организатор акции - Государственное агентство промоции культуры Украины.

В начале праздника первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик поздравил участников с наступающим днем равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, и днем славянской письменности и культуры.

Ведущая мероприятия народная артистка Украины Лариса Хоролец зачитала приветствие для участников акции от Министра культура Украины Евгения Нищука.

В культурно-художественной акции приняли участие: хор Киевской духовной академии и семинарии, хор Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, народный любительский женский хор «Ярославна», Муниципальный академический камерный хор «Киев».

Во время праздника прозвучали произведения Д.Бортнянского, А.Веделя, К.Стеценко, Н.Леонтовича, М.Мусоргского, Лысенко, Чайковского других авторов, духовные и классические произведения на старославянском, русском, польском, болгарском и чешском языках.

Также в исполнении Муниципального академического камерного хора «Киев» прозвучало произведение на стихи Т.Г.Шевченко. Коллектив посвятил это произведение «Небесной сотне».

В рамках мероприятия в Успенском соборе, вниманию участников и гостей акции, была представленакнижная выставка из фондов Национальной исторической библиотеки Украины, посвященная равноапостольным Кириллу и Мефодию и Дню славянской письменности и культуры.

Главный режиссер мероприятия - народный артист Украины Дмитрий Мухарский.

Справка. 24 мая в Украине, России, Беларуси, Болгарии, Сербии, Словакии, Македонии, Черногории, Чехии отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, славянских просветителей и проповедников христианства, которые считаются «отцами» славянской азбуки, созданной на основе греческой. Новый алфавит получил название «кириллица». Братья также перевели с греческого языка на славянский Евангелие и Псалтырь.

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