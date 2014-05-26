Местоблюститель УПЦ принял участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры

В субботу, 24 мая, Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий сослужил за Божественной литургией Предстоятелям Руской и Болгарской Православных Церквей в Храме Христа Спасителя в Москве.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла во многих странах мира отмечается День славянской письменности и культуры. По случаю праздника в кафедральном храме Русской Православной Церкви совершалось торжественное богослужение собором архиереев и духовенства с Константинопольской, Антиохийской, Болгарской Русской, Элладской и других Православных Церквей.

В богослужении приняли участие представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле - Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской Православных Церквей, а также Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, и т.д.

После богослужения митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством и поблагодарил за молитвы и духовную поддержку.

church.ua