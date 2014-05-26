Управляющий делами УПЦ возглавил богослужения праздника Собора Молченских святых

16:01, 26 мая 2014
Православие
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24-25 мая по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний возглавил праздничные богослужения в честь памяти собора Молченських святых.

24 мая митрополит Антоний совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Конотопа накануне праздника собора Молченських святых.

Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Конотопский и Глуховский Роман, председатель административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба и духовенство епархии.

25 мая, в день празднования памяти собора Молченських святых, владыка ректор возглавил праздничное богослужение в Софрониево-Молченськой пустыне Рождества Пресвятой Богородицы.

Митрополиту Антонию сослужили епископы Конотопский и Глуховский Роман и Фастовский Дамиан, глава административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба и духовенство епархии.

За богослужением владыка Антоний, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Онуфрия, удостоил наместника монастыря игумена Диодора (Дудку) правом ношения креста с украшениями.

После евангельского чтения на Литургии митрополит Антоний обратился к верующим с архипастырским словом.

После окончания Литургии управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры, наградил ряд благотворителей монастыря высокими церковными наградами.

church.ua

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