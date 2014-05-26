27 мая Украинская Православная Церковь отмечает 22-летие избрания Предстоятеля

27 мая Украинская Православная Церковь будет отмечать 22-летие Харьковского Архиерейского Собора, на котором Предстоятелем УПЦ был избран Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В этот день в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры собором архиереев и духовенства Киевской епархии будет совершена торжественная Божественная литургия.

Возглавит богослужение Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Начало Литургии в 8:00.

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