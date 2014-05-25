В день 1018-й годовщины освящения Десятинной церкви святым князем Владимиром в Десятинном монастыре совершена литургия

В неделю о слепом, 25 мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр совершил Божественную литургию в Десятинном Рождества Пресвятой Богородицы монастыре Киева, на фундаменте древнего Десятинного Храма Пресвятой Богородицы.

Именно в этот день, 25 мая 996 года была освящена первая построенная святым князем Владимиром Великим Десятинная Церковь, и с тех пор этот день отмечался как престольный праздник храма.

После возрождения храма решением Священного Синода Украинской Православной Церкви в 2009 году, как мужского монастыря, в этот исторический Престольный день совершаются торжественные богослужения.

За богослужением сослужили наместник обители архимандрит Гедеон (Харон) и братия монастыря в священном сане.

Также за Божественной литургией были вознесены особые молитвы о ниспослании Божией Милости и мудрости нашему народу в выборе руководства нашего Государства и богоспасаемого города Киева.

church.ua