В день 1018-й годовщины освящения Десятинной церкви святым князем Владимиром в Десятинном монастыре совершена литургия
В неделю о слепом, 25 мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр совершил Божественную литургию в Десятинном Рождества Пресвятой Богородицы монастыре Киева, на фундаменте древнего Десятинного Храма Пресвятой Богородицы.
Именно в этот день, 25 мая 996 года была освящена первая построенная святым князем Владимиром Великим Десятинная Церковь, и с тех пор этот день отмечался как престольный праздник храма.
После возрождения храма решением Священного Синода Украинской Православной Церкви в 2009 году, как мужского монастыря, в этот исторический Престольный день совершаются торжественные богослужения.
За богослужением сослужили наместник обители архимандрит Гедеон (Харон) и братия монастыря в священном сане.
Также за Божественной литургией были вознесены особые молитвы о ниспослании Божией Милости и мудрости нашему народу в выборе руководства нашего Государства и богоспасаемого города Киева.