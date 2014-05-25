Неделя о слепом в Киево-Печерской лавре

В Неделю шестую по Пасхе, Божественную Литургию в Успенском Соборе возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, местоболюститель Киевской митрополии, в сослужении митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Успенской Киево-Печерской Лавры. После Великого Входа была совершена священническая хиротония студента КДАиС.

Кроме архиерейского богослужения, в Лавре также совершалась поздняя Божественная Литургия в церкви Зачатия св. праведной Анной Пречистой Девы Марии. Воскресные богослужения в этом храме совершаются при пении детского хора, насчитывающего в общем 47 детей.

Глубоко символично, что этот «ангельский хор» поет именно в монастыре. Во время совершения монашеского пострига монахи принимают на себя символ детского незлобия (см. 1Кор.14:20), а сам иноческий образ называется ангельским.

Во время богослужения талантливые дети читали последование часов, стройно исполняли литургические песнопения, спели тропарь «Христос воскресе из мертвых…» на церковно-славянском, украинском и грузинском языках.

Богослужение возглавил архимандрит Поликарп, который с мномента образования детского хора в 2009 году исполняет послушание его духовника. Перед причащением мирян батюшка произнес проповедь, в которой напомнил о великих чудесах Божиих, и о том, что люди часто не замечают их.

Регент детского хора Татьяна Войцеховская сообщила, что детский коллектив, несмотря на частые разъезды по храмам Киева и Украины, а также общие паломнические поездки, чувствует себя в Лавре как дома. Но в связи с детскими каникулами, хор продолжит пение в Аннозачатьевском храме ближе к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Матушка Татьяна надеется к этому времени укомплектовать хор новыми детскими третьими голосами. Сразу после службы хоровой коллектив направился к Владыке наместнику, чтобы поблагодарить его за поддержку и попросить благословение на предстоящее летнее время.

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