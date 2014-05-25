Управляющий делами УПЦ возглавил праздничные богослужения в честь собора Молченских святых

24-25 мая по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний возглавил праздничные богослужения в честь собора Молченских святых.

24 мая Митрополит Антоний совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе г. Конотоп накануне праздника собора Молчинских святых.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Конотопский и Глуховский Роман, глава административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба и духовенство епархии.

25 мая, в день празднования памяти собора Молченских святых, владыка ректор возглавил праздничное богослужение в Софрониево-Молченской пустыни Рождества Пресвятой Богородицы.

Митрополиту Антонию сослужили епископы Конотопский и Глуховский Роман и Фастовский Дамиан, глава административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба и духовенство епархии.

За богослужением владыка Антоний, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Онуфрия, удостоил наместника монастыря иеромонаха Диодора (Дудку) права ношения креста с украшениями.

После евангельского чтения на Литургии митрополит Антоний обратился к верующим с архипастырским словом.

КДАиС