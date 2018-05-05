В Киеве вышло факсимильное издание Азбуки Елизаветы Бём, воссозданное по старинным технологиям книгопечатания

24 мая Православная Церковь прославляет двух проповедников Слова Божьего среди славянских народов – равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Главная заслуга братьев-просветителей – создание ими славянской азбуки и перевод Священного Писания на язык, доступный для понимания многим славянским народам.

В День славянской письменности и культуры уместно вспомнить еще об одной дате. 100 лет назад увидела свет знаменитая «Азбука» с иллюстрациями известной русской художницы Елизаветы Бём.

В 2013 году Дмитрием Никифоровым и его издательством «Стольный Град» было инициировано факсимильное переиздание «Азбуки» – старинного русского алфавита для детей и взрослых. К работе над переизданием были привлечены ведущие репрографы, печатники и эксперты из Украины и России. Образцы изображений собирались по крупицам в библиотеках России и в частных коллекциях мира.

В прошлом году вышла стандартая серия "Азбуки".

Шедевр из прошлого. В Киеве издана «Азбука Елизаветы Бём в XXI веке»

На обложке «Азбуки» изображен святой пророк Наум. На Руси пророка Наума считали покровителем учащихся. «Азбука» с первой страницы благословляла на учение известным в то время присловьем: «Святой пророк Наум, наставь на ум!» В книге указано, что грамоте начинали обучать с 1 декабря (по старому стилю) – в день святого пророка Наума.

Азбука Бём содержит старославянскую буквицу и вмещает часть богатейшего наследия народа.

Многообразие рисунков сопровождается текстами молитв, шутливых коротких стихов, загадок, пословиц и поговорок.

В начале прошлого века книга вышла по благословению Святейшего Синода Православной Церкви.

К юбилею выхода из печати оригинальной книги было подготовлено три серии «Азбуки», каждая из которых выпущена лимитированным тиражом: подарочная, коллекционная и факсимильная.

Подробнее об "Азбуке" можно прочесть здесь - azbuka-bem.com

Коллекционная серия «Азбуки» Елизаветы Бём выпущена тиражом в 100 экземпляров. Книги данной серии отпечатаны с факсимильным качеством, что позволило передать все нюансы полиграфического исполнения оригинала. Каждый экземпляр имеет кожаный переплёт ручной работы из высококачественной телячьей кожи с ручным теснением и литыми бронзовыми замками ручной работы. Каждый экземпляр коллекционной серии «Азбуки» пронумерован и подписан.

Также не так давно вышел в свет подарочный выпуск, тиражем в 300 экземпляров, отпечатан на бумаге верже (от фр. vergé — полосатая, так как бумага имеет видимую на просвет сетку полос, напоминающую водяные знаки). Благодаря высокому качеству печати в книгах подарочной серии максимально точно передана специфика технологий и материалов, использованных в оригинале. Подарочные «Азбуки» имеют твёрдый тканевый переплёт с теснением.

Особой гордостью издательства является факсимильный выпуск. Его тираж 29 книг – по количеству представленных букв алфавита. Серия издана с соблюдением сложных норм стародавнего книгопечатания.

Качество бумаги «Азбуки» максимально приближено к свойствам старинной черпанной бумаги, названной так из-за особенностей производства: бумажная масса перемалывалась вручную, затем черпаком заливалась в форму и таким образом формировался каждый отдельный лист. Для данного издания было эксклюзивно изготовлено всего 600 листов бумаги.

Тексты и декор «Азбуки» отпечатаны на уникальном ручном печатном прессе, а иллюстрации Елизаветы Бём репродуцированы с факсимильной точностью. Кроме того, в книгах этой серии сделан так называемый ковчег, продавленный вручную. Подобный приём позаимствован из иконописи, где он получил распространение от древнейших образцов и в первоначальном или модифицированном виде встречался вплоть до XVIII века.

Ковчег в данном случае представляет собой прямоугольное углубление, выдавленное в листе, в которое вклеивается иллюстрация. Именно таким был авторский замысел самой Елизаветы Бём. Художница также умышленно оставляла края своих рисунков неровными для имитации пергамента, и этот оригинальный ход тоже воссоздан в настоящем переиздании «Азбуки».

Переплёт каждого оттиска факсимильной серии выполнен по образцу подносных, или же подарочных, экземпляров первой российской типографии, основанной при Иване Грозном – Московского печатного двора. Книжные переплёты произведены из натуральной телячьей кожи наивысшего качества и искусно украшены декором и фурнитурой из серебросодержащей бронзы, созданными в технике художественного литья с посеребрением и чернением. Все образцы «Азбуки» данной серии помещены в коробку из дерева твёрдых лиственных пород, отделанную резьбой.

Благодаря применению приёмов изготовления подлинных стародруков – старопечатных книг, созданных в период от времён Ивана Фёдорова и до второй половины XVII века – в данной факсимильной серии удалось более полно воплотить идею издателей оригинального выпуска «Азбуки» 1914 года. Если «Азбука» начала ХХ века была изготовлена заводским способом и, по сути, являла собой лишь имитацию древнего издания, то «Азбука» 2014 года воссоздана исключительно ручным способом по старинным технологиям.

Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии», по материалам издателя Дмитрия Никифорова.