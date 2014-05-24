Митрополит Онуфрий огласил поздравительный адрес Патриарху Кириллу от членов Священного Синода РПЦ

24 мая по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и огласил адрес от членов Священного Синода Русской Православной Церкви.

"Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Милостивый Отец!

Нынешнее торжество, посвященное прославлению святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, увенчано Патриаршем служением Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

В сей достопамятный день Вашего тезоименитства все мы, архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне — Ваши сомолитвенники и смиренные помощники, верные чада многомиллионной Русской Православной Церкви обращаемся к Вам и просим принять искренние поздравления вкупе с пожеланиями крепости сил, щедрой помощи Божией и дальнейшего преуспеяния в Вашем высоком и ответственном Первосвятительском служении.

В этом году исполнилось 45 лет Вашего монашеского пострига и священнослужения, 45 лет усердного исполнения самых разнообразных обязанностей и послушаний, возлагаемых на Вас нашей Святой Церковью, 45 лет крестоношения и вдохновенного свидетельства о Том, Кто есть путь и истина и жизнь (см. Ин. 14:6).

Оглядывая мысленным взором минувшее, мы ясно видим действие Всеблагого Промысла Божия, ведущего Вас по пути церковного служения. Провидческим стал выбор Вашего аввы митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, который в монашестве нарек Вас в честь святого равноапостольного Кирилла — ревностного проповедника и миссионера, учителя и просветителя. Подобно ему и Вы, отрешившись от всего личного и преходящего, духом пламенея (см. Рим. 12:11), ревностно совершаете великое служение Богу и людям, неустанно возвещаете и ближним и дальним Евангельскую правду.

Пять лет неся нелегкий Патриарший крест и утверждая Православие на всем каноническом пространстве Московского Патриархата, Вы достойно продолжаете служение Ваших предшественников Святителей Киевских и Московских: предстоите престолу Господню и приносите бескровную Жертву благодарения о всех и за вся, храните нашу Святую Церковь от разделений, врагов и стихий мира сего, совершаете многочисленные поездки по епархиям, посещаете и освящаете храмы и монастыри, обращаетесь с Патриаршими посланиями ко всей церковной полноте и вдохновенно проповедуете, призывая современников к жизни по заповедям Божиим, к покаянию и спасению, вселяя в их сердца веру и надежду, призывая к миру и согласию.

Вашими Первосвятительскими устами говорит Церковь Христова, Которая есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). Вы возвещаете слово Господне, котороепребывает во век (см. 1 Пет. 1:25), то самое слово, которое преемственно хранит и передает из поколения в поколение Святая Церковь. И мы видим и знаем, с каким воодушевлением Вашему пламенному гласу внемлют миллионы людей, с каким напряжением духовных сил Вы возносите молитвы и прошения за страны и народы пастырской ответственности Московского Патриархата, с какой душевной болью и состраданием Вы переживаете печальные события на Украине, не переставая призывать братский единоверный народ прекратить противостояние и встать на путь мирного решения накопившихся проблем.

Являя пример самоотверженного и ревностного служения, Вы изо дня в день трудитесь с полной отдачей сил и дарований, с осознанием великой ответственности за каждое слово, за каждое дело, за каждое решение. Всей совокупностью своих деяний, которые уже вписаны в церковную летопись, Вы убедительно свидетельствуете, что вся Ваша жизнь посвящена Богу и все, что Вы делаете, Вы делаете к Его вящей славе.

Предстательством Царицы Небесной, молитвами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей словенских, да сохранит Вас Господь в крепости духовных и телесных сил на многая лета.

И да споспешествует Вам Божественная благодать в дальнейшем Патриаршем служении, в утверждении вечных Евангельских истин и в твердом стоянии за нашу Святую Церковь, вверенную Вашему Первосвятительскому попечению.

Ис полла эти Деспота".

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви:

Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси

Митрополит Волоколамский Иларион

Митрополит Брянский и Севский Александр

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий

Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан

Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил

Епископ Енисейский и Норильский Никодим