В Успенском соборе Киево-Печерской лавры совершен молебен за мир в Украине

24 мая, в 12.00 по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры был отслужен молебен за мир в Украине.

Молебен совершили: наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; епископы: Обуховский Иона, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан и Васильковский Николай.

За богослужением возносились ектеньи об истинном братолюбии, умирении вражды. Читалось Евангелие от Иоанна об исполнении заповеди о любви. В сугубой молитве молящиеся просили Господа призреть на Отечество наше, не оставить народ наш в скорби и обстоянии, послать духа истинного покаяния, чтобы нам, исполняя Заповеди Господни, любить Бога и ближнего, как самого себя, и жить в благоденствии.

За богослужением молились также священнослужители Киевской епархии, студенты Киевских духовных школ и верующие.

По материалам church.ua и lavra.ua