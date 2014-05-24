Местоблюститель УПЦ митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с именинами и поблагодарил его за духовную поддержку украинского народа

Местоблюститель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, принявший в субботу участие в торжествах по случаю Дня славянской письменности и культуры в Москве, поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его тезоименитства (именин) и поблагодарил его за духовную поддержку, которую он постоянно оказывает в сложное время всему украинскому народу.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия принял участие в совершении Божественной литургии в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавили патриарх Кирилл и предстоятель Болгарской православной церкви патриарх Неофит, находящийся в эти дни с визитом в России.

"Хочу поблагодарить вас за вашу духовную поддержку и за то живое соучастие в тех испытаниях, которые сегодня переживает наша земля, украинская земля. Вы принимаете наши скорби, как свои личные скорби, <…> и вы переживали эти испытания, наверное, больше, чем я переживал, потому что для вас нет далеких и близких, чужих и своих. Для вас — все родные, все свои, вне зависимости от того, где кто несет свое церковное послушание", — сказал митрополит Онуфрий, обращаясь к патриарху по окончании богослужения.

Он выразил надежду, что молитвы патриарха, как и молитвы всей Церкви, "помогут нам претерпеть все, как это и подобает христианину, не сломаться в этих скорбях и искушениях, и Господь переменит нашу скорбь на радость".

Митрополит Онуфрий также зачитал поздравительное послание предстоятелю РПЦ от Священного синода Украинской церкви Московского патриархата, в котором, в частности, отмечается, что служение патриарха Кирилла сопряжено "с осознанием великой ответственности за каждое слово, за каждое дело и за каждое решение".

В свою очередь патриарх Кирилл в ответном слове пожелал всем "силы и стойкости в стоянии в вере, которое никогда не бывает простым, которое всегда связано с исповедничеством". Предстоятель РПЦ напомнил о том, что "быть христианином означает быть способным идти против общего течения, утверждать то, что не является иногда приемлемым и очевидным для очень многих, но утверждать это на основе простой истины, которая есть не мудрость человеческая, но есть слово Божие и сила Божия, совершаемые в немощи нашей в повседневной жизни".

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата

Фото: С. Власов, О. Варов Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси