Афонский Пантелеимонов монастырь готовит к изданию 25-ти томную серию «Русский Афон ХIХ-ХХ веков»

В рамках подготовки к празднованию юбилея 1000-летия русского монашества на Святой Горе Афон, который намечен на 2016 год, Афонским Свято-Пантелеимоновым монастырем при поддержке Международного фонда восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря начато издание грандиозной, не имеющей аналогов 25-ти томной серии «Русский Афон ХIХ-ХХ веков». Об этом сообзает сайт "Русский Афон".

Этот издательский проект позволит приоткрыть завесу неизвестности над русским святогорским наследием, несправедливо забытым на Родине в годы атеистических гонений на веру.

Общепринято считать, что афонское наследие имеет лишь греческие корни. Однако, на самом деле, Афон всегда был интернационален, и в его духовной сокровищнице славянское и в частности русское наследие всегда играло очень важную роль.

Архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (РПМА) содержит уникальные материалы, свидетельствующие о высокой духовной культуре русских подвижников Святой Горы, соединивших лучшие греческие и славянские святогорские духовные традиции. На протяжении многих веков это наследие играло решающую роль в формировании самобытной русской православной духовности и культуры.

Однако, до настоящего времени почти все эти духовные сокровища русских афонитов оставались неизвестными и недоступными. Дабы преодолеть этот пробел, Свято-Пантелеимоновым монастырем и начат не имеющий аналогов 25-ти томный издательский проект под названием «Русский Афон ХIХ-ХХ веков».

При этом некоторые тома будут подразделяться на отдельные книги (иногда по две, а то и четыре книги). Таким образом количество самих книг в данной серии превысит 30 разновидностей.

Каждый том будет соответствовать особой тематике. Подробнее ЗДЕСЬ