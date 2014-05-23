Иерархи украинских Церквей заявили о важности защиты территориальной целостности Украины, ее границ и противодействия тому злу и диверсиям, которые осуществляют террористы в восточных регионах Украины.

Об этом шла речь во время встречи председателя Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александр Турчинова с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 22 мая 2014 года в конференц-зале парламента, сообщает Институт религиозной свободы.

"Мы хотим мира, но справедливого – чтобы агрессор не ходил по нашей земле. А справедливый мир нужно защищать, поэтому Церковь благословляет наших военных, которые защищают нашу землю. Ведь мы не хотим чужой земли, однако хотим защитить свою", – отметил в своем выступлении Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (Денисенко).

При этом Глава УГКЦ верховный архиепископ Святослав (Шевчук) отметил, что примерить людей между собой могут только религиозные деятели как духовные лица.

"У нас сегодня есть межрелигиозный и межнациональный мир в Украине. Как бы кто не пытался представить по-другому нынешнюю ситуацию, но украинские Церкви сегодня едины и единодушны как никогда в своем стремлении способствовать гражданскому примирению", – заявил Глава УГКЦ.

Участники встречи почтили минутой молчания погибших в этот день украинской солдат, попавших под жесткий обстрел со стороны террористов у Волновахи в Донецкой области.

"Если Украина в этих испытаниях останется с Богом, то Господь значительно больше нас благословит, нежели мы имели раньше", – подчеркнул и.о. Президента Украины Александр Турчинов, сравнивая нынешнюю ситуацию в Украине с Библейской историей о страданиях праведного Иова.

По его словам, сейчас формируется Украинская нация, поэтому важно сплотить всю страну вокруг веры и Творца, чтобы преодолеть весь этот раздор и сепаратизм.

Епископ УЛЦ Вячеслав Горпинчук выразил поддержку действиям украинской власти в борьбе с терроризмом и бандитизмом на Донбассе и защиты границ нашего государства. Он напомнил слова из Библии о том, что Божье призвание власти как раз в том, чтобы не зря носить меч, но наказывать преступников и охранять людей, делающих добро.