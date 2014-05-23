Местоблюститель и Управляющий делами УПЦ приняли участие во встрече Турчинова с членами ВСЦиРО

22 мая Председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины Александр Турчинов встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, и призвал все церкви и конфессии накануне президентских выборов 24 мая провести совместную молитву за Украину.

Во встрече приняли участие Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий и управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Представители украинских конфессий выразили глубокую обеспокоенность проявлениями сепаратизма и осудили их, выступив за целостность Украины. Члены ВСЦиРО поддержали предложение о проведении накануне дня выборов совместной молитвы для достижения мира и согласия в украинском обществе.

Во время встречи господин Турчинов выразил всем благодарность за пастырское слово, за попытку приложить все усилия к обеспечению мира в Украине.

news.church.ua