На Хортице открылась единственная в Украине выставка нательных крестов

Казачья Покровская церковь, что на острове Хортица, стала местом экспозиции единственной в Украине выставки христианских нательных крестов. На стендах представлено боле 350 экспонатов, среди которых нательные, наперсные, и киотные кресты, а также кресты-мощевики, или энколпионы, панагии, иконы.

22 мая Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский посетил выставку христианских святынь, открывшуюся на территории историко-культурном комплекса «Запорожская Сечь»

Одна из таких икон XVII в. посвящена Николаю Чудотворцу, особенно почитаемому святому запорожскими казаками, выполненная в стиле украинского барокко, и имеющая резной оклад из кости, а икона Георгия Победоносца домонгольского периода – из камня.

Кресты выполнены из латуни, бронзы, дерева, кости и полудрагоценных камней, некоторые – из серебра. Но кто бы ни носил эти кресты: девушка, или парень, знатный вельможа, или казак, военный, или священник, из какого бы материала они ни были изготовлены, по мнению владыки, кресты были и остаются свидетельством веры, символом принадлежности к христианству. «Настоящая выставка является симбиозом просветительского и богословского, – сказал архипастырь. – Представленная экспозиция проповедует нам о Христе, о нашей вере. Посетители, которые еще не пришли в храм, не нашли свою дорогу к Богу, созерцая красоту икон, крестов, панагий, откликнутся на эту проповедь и по-новому посмотрят на свою жизнь».

Настоящая выставка стала возможна благодаря многолетнему сотрудничеству Запорожской епархии и заповедника «Хортица».

Более 300 экспонатов принадлежат фондам Днепропетровского музея Креста, почти 20 – фондам национального заповедника «Хортица», остальные – из частных коллекций Днепропетровска.

Выставка демонстрирует не только эволюцию крестов с византийских времен до казацких походов, но и географию распространения христианства на украинской земле. «Крест – символ нашей веры, символ вечности, которую дарует нам Господь через свой Крест и Свое Воскресение. Крест объединяет всех нас, а значит и всю нашу Украину», – подчеркнул владыка Лука.

Фото: священнодиакон Илиодор (Кугатов)

hram.zp.ua