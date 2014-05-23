24 мая в Успенском соборе лавры Местоблюститель УПЦ совершит молебен за мир в Украине

По благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия в субботу, 24 мая, в 12.00 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры будет отслужен молебен за мир в Украине.

Возглавит богослужение Местоблюститель, которому будут сослужить викарные архиереи и благочинные Киевской епархии.

Приглашаем киевлян присоединиться к молитве за мир!

Православие в Украине