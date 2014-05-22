В Кременчугскую епархию привезли ковчег с частью мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Сегодня в Кременчугскую епархию привезли ковчег с частью мощей святителя и чудотворца Луки (Войно-Ясенецкого).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, епископ Кременчугский и Лубенский Николай торжественно встретил святыню в Свято-Успенском кафедральном соборе Кременчуга. В сослужении духовенства собора епископ возглавил Всенощное бдение. Ежедневно в 12.00 перед святыней будет совершаться водоосвятный молебен.

Ковчег с частью мощей святителя и чудотворца Луки (Войно-Ясенецкого) будет доступен для поклонения:

В Кременчуге с 22 по 25 мая в Свято-Успенском кафедральном соборе (Крюков), а с 26 мая по 8 июня – в Свято-Троицком храме (район электростанции).

В Лубнах святыня будет с 9 по 15 июня в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В Пирятине - с 16 по 19 июня в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В Лохвице - с19 по 22 июня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Также по отдельному графику планируется посещение больниц и колоний.

Справка УНИАН. Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что "полезно для страдающих людей", выбрал медицину. По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. Слова епископа Ташкентского Иннокентия: "Доктор, вам надо быть священником" были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С этого времен начинается крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

1946 по 1961 гг. Владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в День Всех святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не оставил свою паству. Его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления. В 1996 г. состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Бог молитвами святителя Луки да даст и нам крепости в несении своего креста и добром исповедании Святой Православной Веры.