В Николаеве отметили день покровителя города – Святого Николая-летнего

В Николаеве отмечают день покровителя города – Святого Николая-летнего.

Как сообщает корреспондент УНИАН, с утра в храмах города прошли торжественные службы, раздавался колокольный звон.

Праздничные богослужения состоялись в Свято-Никольский соборе на ул. Фалеевской, которое возглавил митрополит Николаевский и Вознесенский Питирим, а также в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Лягина. Верующие обоих храмов прошли крестным ходом к памятнику святителю Николаю в Каштановом сквере, к кресту на Набережной и памятнику Адмиралу Макарову.

Николаев – единственный город в Украине, который назван в честь святого – Николая-Угодника.

Святитель Николай считается покровителем путешественников, мореплавателей, защитником обиженных и целителем немощных. Он – один из самых почитаемых святых в православном мире. Святитель Николай, живший в III-IV веках, прославился как великий угодник Божий, его называют также Николаем - Угодником. Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.

В наше время, как и ранее, верующие обращаются к Николаю-чудотворцу как к заступнику и просят его не только о спасении и милости, но и о мирной жизни. Молитвы, обращённые к Святителю Николаю, помогают избавиться от бед и добиться восстановления справедливости.