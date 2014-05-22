В Россию прибывает с визитом Святейший Патриарх Болгарский Неофит

23-30 мая Русскую Православную Церковь по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетит с официальным визитом Предстоятель Болгарской Православной ЦерквиСвятейший Патриарх Неофит.

24 мая Святейший Патриарх Кирилл и Святейший Патриарх Неофит совершат Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве, после чего Предстоятели примут участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры.

В ходе поездки планируется посещение Предстоятелем Болгарской Церкви Троице-Сергиевой лавры, Сретенского ставропигиального мужского монастыря, а также проведение переговоров делегаций Русской и Болгарской Православных Церквей.

29 мая Святейший Патриарх Неофит посетит Санкт-Петербург, где совершит Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, а также побывает в Александро-Невской лавре и Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии.

Синодальный информационный отдел/Патриархия.ги