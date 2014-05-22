Местоблюститель УПЦ: Будем просить Спасителя, чтобы вразумил нас избрать достойного руководителя государства

Текст обращения Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия размещен на Официальном сайте УПЦ.

«Сегодня наша страна переживает время сложных испытаний, - говорится в частности в тексте документа. - Почти каждый день мы слышим о новых силовых столкновениях и гибели людей. Граждане Украины хотят прекращения братоубийственного конфликта, примирения и общественного согласия.

В этих непростых условиях сегодня ведется подготовка к проведению выборов Президента Украины, которые состоятся в воскресенье 25 мая 2014 года.

Церковь не принимает участия в политическом процессе. Мы не призываем голосовать за того или иного кандидата, не призываем к поддержке той или иной политической силы.

Мы призываем всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за нашу страну и за народ Украины.

Будем просить Христа Спасителя, чтобы Он вразумил нас избрать достойного руководителя государства, который бы смог, с Божьей помощью, найти ответы на сложные вызовы, стоящие сегодня перед нашей Родиной.

А нам чтобы Господь подавал хороший ум и мужество исправить свою личную жизнь с греховной на праведную. Тогда новый Президент будет для нас тем Божьим слугой, через которого Господь подаст нам не казнь Свою, а Свои милости и щедроты.

Пусть Господь молитвами Пречистой Своей Матери и всех святых, просиявших на нашей земле, сохранит нас от братоубийства и подаст нам мир, согласие и благополучие».