За что Православная Церковь почитает святого апостола Иоанна Богослова?

21 мая Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, покровитель всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству. Согласно христианской традиции, Иоанна Богослова принято считать автором одного из Евангелий, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет.

Житие Иоанна Богослова

По церковному преданию, Иоанн был сыном Зеведея и Саломии — дочери святого Иосифа Обручника. Иоанн Богослов стал одним из последователей Иоанна Предтечи, от которого узнал о пришествии в мир Мессии — Христа. Одновременно со своим старшим братомИаковом Иоанн был призван Иисусом Христом в число учеников на Генисаретском озере. Оставив отца своего в лодке, оба брата последовали за Господом (Мф.4:18-22; Мк.1:16-20; Лк.5:1-11).

Святого Иоанна, самого молодого из апостолов, называли любимым учеником Ииисуса Христа. Вместе с Петром и Иаковом он присутствовал при воскрешении дочери Иаира, преображении Христа на горе Фавор, молении Господа о чаше в Гефсиманском саду.

После распятия Иисуса он единственный из его учеников остался рядом с Крестом вместе с Богородицей. Умирая, Христос сказал, что Богородица является матерью для Иоанна, а он становится Её сыном: «Жено, се сын Твой!», а к нему: «Се Мати твоя!» (Ин.19:26-27). Иоанн взял Пресвятую Деву Марию в свой дом и заботился о Ней до самого Её Успения.

О дальнейшей жизни апостола известно только из церковных преданий. Согласно одному из них, после Успения Матери Божией апостол Иоанн направился в Эфес и другие города Малой Азии для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Он непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудотворениями и исцелениями. Гонения на христиан, учиненные императором Домицианом, не обошли апостола стороной. За исповедание веры Иоанн Богослов был приговорён к смертной казни. Но, выпив чашу с ядом, он остался жив. Убийственное зелье не смогло оказать на него никакого воздействия, и Иоанн был сослан на остров Патмос. По пути к месту ссылки и на самом острове Иоанн продолжал проповедовать слово Божие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга и этим исполнять заповеди Христовы. Иоанн Богослов постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В трёх Посланиях, написанных им, говорится о значении любви к Богу и ближним.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Всю свою долгую жизнь Иоанн Богослов проповедовал учение Христа, за что всегда был презираем и гоним.

Иоанн Богослов воспитал немало учеников. Согласно церковной традиции, он написал Евангелие и Книгу Откровений (Апокалипсис), ему принадлежит авторство трёх Соборных (то есть окружных) посланий, вошедших в Новый завет и пронизанных страстными призывами ко всеобщей любви.

До самой кончины апостол Иоанн всё свое время отдавал проповеди христианства, не уставая повторять одну, но, по его мнению, главную заповедь:

«Дети, любите друг друга. Потому что тот, кто говорит "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

По свидетельству церковных источников, обстоятельства его кончины были весьма загадочны. Иоанн попросил семерых своих учеников выкопать для него могилу, в которую, помолившись, лёг, после чего и был погребён. Остальные ученики, узнав об этом, раскопали могилу, но тела апостола в ней не нашли.

По преданию, каждый год из могилы святого апостола Иоанна 21 мая выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. В календаре день святого апостола Иоанна отмечают дважды в году, 21 мая и 9 октября, называя Ивана майского — пшеничником, а Ивана осеннего — Богословом. В Католической церкви и других западных церквях память апостола Иоанна чествуется 27 декабря.

Елена Слободян, АиФ